Le président du Real Madrid va devoir négocier avec Mino Raiola pour le transfert d’Erling Braut Haaland.

Le Real Madrid a décidé de passer à l’offensive pour Erling Braut Haaland. L’attaquant du Borussia Dortmund est la nouvelle grande priorité de Florentino Pérez qui pourrait mettre plus de 100 millions d’euros sur la table pour le recruter. Mais alors qu’Haaland est très demandé, Pérez a un souci…

Raiola et Pérez ne s’apprécient pas

Il s’agit de Mino Raiola qui est l’agent du joueur. Pérez et Raiola ne s’entendent pas du tout. Et ce, depuis plusieurs années. Le président merengue va pourtant devoir négocier avec lui pour finaliser ce transfert. Et c’est une mauvaise nouvelle pour le Real.