Prêté à Nîmes les deux dernières saisons, Paul Bernadoni est un garçon courtisé et Bordeaux pourrait bien le vendre cet été.

Choisir de rejoindre le Nîmes Olympique était clairement un défi de taille pour Paul Bernardoni. Et le gardien de but des Girondins de Bordeaux l’a parfaitement relevé. Depuis deux saisons, il fait partie des meilleurs gardiens de Ligue 1 et confirme l’étendue de son talent.

Nîmes le veut

Comme un poisson dans l’eau à Nîmes, Paul Bernardoni fait partie des plans des Crocodiles. Une offre de transfert pourrait être faite avec de conserver le rempart des Costières. Bordeaux est à l’écoute et dans l’attente. Il faudra néanmoins une belle somme pour convaincre des Girondins soucieux de faire entrer de l’argent dans les caisses…