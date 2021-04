Depuis qu’il est revenu au PSG, Leonardo rêve de pouvoir signer Paulo Dybala, un joueur qu’il adore. Mais…

Leonardo est revenu au PSG il y a deux ans avec des idées nouvelles. Mais son amour pour la Serie A n’a pas désempli. Le Brésilien adore le championnat italien et les talents qui y évoluent. Un marché dans lequel il se plaît à faire son recrutement (Icardi, Florenzi récemment). Et en attaque, l’un de ses grands rêves s’appellent Paulo Dybala.

Le successeur d’Aguëro ?

Le souci, c’est que Leonardo dispose d’une concurrence XXL pour Dybale. Il s’agit de Manchester City. Pep Guadiola laisse partir Sergio Aguëro et veut le remplacer par son successeur argentin. Et la Juventus, qui est en concurrence frontale avec le PSG, aura plus envie de négocier avec City que Paris…