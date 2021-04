Malgré l’opportunité de quitter l’OM libre de tout contrat, Jordan Amavi pourrait faire le choix de rester. Explication.

Marseillais depuis 2017, Jordan Amavi a tout connu avec l’OM. La hype du joueur que l’on aimerait voir en équipe de France comme celui du paria dont on ne veut plus. Si les derniers mois ont plus été celui des blessures (3 en 5 mois…), le Français semble se plaire à l’OM. Et à y rester.

La stabilité pour Amavi

Malgré sa fin de contrat et les propositions intéressantes qui se présentent à lui, financièrement notamment, Jordan Amavi pourrait choisir la continuité. Et l’OM. Pablo Longoria avance bien vers sa prolongation de contrat. Et l’ancien niçois, qui a déjà tenté de s’imposer à l’étranger (Aston Villa) sait à quel point c’est délicat. Le choix de la stabilité lui va bien, d’autant plus dans une équipe qui démarre un nouveau projet avec Sampaoli…