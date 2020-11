Au fil des mois, tous les proches de Neymar confirment la tendance du dossier. Le Brésilien ne veut plus partir.

Tout a changé dans l’esprit de Neymar. En moins d’un an, le Brésilien a totalement revu ses ambitions. Et s’il a tenté de quitter le PSG durant l’été 2019, il n’est plus question pour lui de plier bagage désormais. Ce qu’il souhaite, c’est rester durablement.

La prolongation sent très bon

Interrogée sur le sujet, la journaliste et proche de Neymar, Isabel Pagliari, confirme une nouvelle fois que le Brésilien a totalement changé d’avis : « Neymar se sent à l’aise à Paris. Il adore le club et tout a changé par rapport à ses envies de départ. C’est quelque chose qu’il envisage. Il y a déjà des discussions avec le club, mais il n’y a rien de signer, ni rien de fait. Il a changé sa mentalité ». Sa prolongation avec le PSG sent vraiment très bon.