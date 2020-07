Si le PSG a toujours évolué dans un climat particulier avec un Neymar incertain sur son avenir, la donne a complètement changé désormais.

Quelques mois seulement après son arrivée, Neymar regrettait déjà sa Catalogne et l’ambiance du vestiaire blaugrana. Le Brésilien a même cherché à rentrer, mais Paris s’est interposé. Un contexte particulier qui oblige les dirigeants parisiens à marcher sur des œufs, depuis le départ, avec Neymar.

Neymar a changé d’état d’esprit

Mais les choses ne sont plus du tout comme avant. Le dossier Nemar a totalement basculé dans un climat différent, plus sain. Il n’y a plus de menace ou d’envie de partir. Neymar est bien à Paris et Leonardo peut aborder les discussions avec sérénité. D’accord pour discuter prolongation de contrat, le phénomène parisien n’a plus la petite voix du Barça dans un coin de sa tête. Et ça, ça change tout pour Paris.