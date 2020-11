Dans quelques mois, l’OL et l’OM pourraient entreprendre un changement de coach. Deux clubs qui lorgnent sur Christophe Galtier…

Aux commandes du LOSC, Christophe Galtier poursuit son excellent travail dans le Nord. Mais il n’est pas impossible de le voir changer de projet l’été prochain. Et pour le relancer, deux clubs de Ligue 1 sont au taquet : l’OL et l’OM. Deux écuries qui ont déjà courtisé Galtier ces dernières années.

Marseillais de cœur et de sang

Rudi Garcia et André Villas-Boas arrivent tous les deux en fin de contrat. Et il n’y aucune certitude sur leur avenir. L’OL et l’OM pourraient en effet prendre un virage et changer d’entraîneur. Pour Galtier, le choix semble être vite tranché… Marseillais de cœur, et de sang, il rêve de pouvoir s’asseoir sur le banc de l’OM. Après plusieurs approches non abouties, il y a peu de chance qu’il laisse filer l’opportunité une fois de plus.