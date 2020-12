Avec un bon de sortie en poche, Jonathan Ikoné pourrait quitter le LOSC cet hiver ou l’été prochain. De son côté, le club a déjà tout prévu.

Révélation lilloise des dernières saisons, Jonathan Ikoné est l’un des moteurs de Christophe Galtier. S’il est moins en vue cette saison, le Français a pris son envol et semble mûr pour relever un défi à l’étranger. Un départ que les Dogues ont déjà anticipé.

Lihadji, le successeur naturel

Courtisé en Angleterre, Jonathan Ikoné pourrait partir cet hiver ou à la fin de la saison. Un dossier qui pourrait rapporter 50 millions d’euros au LOSC. Et du côté de sa succession, pas la peine de recruter. Les Lillois ont fait venir Isaac Lihadji pour ça. L’espoir français a encore besoin de temps pour s’adapter et monter en régime. Mais son talent et ses qualités seront parfaits pour prendre les rênes du jeu lillois quand Ikoné partira.