Si les rumeurs liant Pochettino à Tottenham se confirment, le PSG pourrait prendre une décision radicale.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino ne s’attendait certainement pas à vivre un premier « été » aussi agité. En effet, la valse des entraîneurs lui offre de nouvelles perspectives, et notamment celle d’un retour à Tottenham.

La colère de Doha…

Plusieurs médias indiquent que Tottenham veut faire revenir Pochettino et que l’Argentin est chaudement intéressé. Si ces informations se confirment, cela veut dire qu’il y a des discussions. Un procédé qui pourrait faire sortir Doha de ses gonds. Il n’en faudrait clairement pas plus pour que Pochettino soit viré sur le cham. Vu l’ambiance des dernières semaines à Paris, avec une relation glaciale entre Pochettino et Leonardo, ce scénario n’est pas à exclure…