Si le PSG se préparait à un hiver très calme, l’arrivée de Pochettino sur le banc de touche change beaucoup de choses.

Au sortir d’une année 2020 marquée par le Covid et la crise économique qui en découle (sponsoring en baisse, billetterie en berne), le PSG pensait vivre un hiver des plus calmes. Mais c’était sans compter sur le changement d’entraîneur organisé par Leonardo. Exit Tuchel, welcome Pochettino ! Un mouvement qui va avoir une incidence sur le mercato.

Ça va bouger…

Contrairement au plan initial, Doha va donc s’activer cet hiver pour faire évoluer son effectif. Et ainsi répondre aux besoins de son nouveau coach, qui souhaite des « joueurs à lui ». Les Draxler, Gueye et autre Diallo, « proches » de Tuchel, vont être invités à partir. Et des garçons comme Dele Alli, Eriksen ou encore Harry Kane pourraient débarquer. Ce mois de janvier promet déjà d’être chaud pour Paris !