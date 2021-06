Après la signature de Peter Bosz, l’OL pourrait enchaîner avec le recrutement d’un joueur offensif de premier plan.

Attendu, le nouveau coach est enfin là du côté de Lyon. Il s’appelle Peter Bosz et il semble faire l’unanimité chez les supporters des Gones. Mais à présent, ce sont de nouvelles recrues que veulent les supporters. Les départs de l’été, à commencer par Memphis Depay, doivent être compensés.

Boga, première recrue ?

Et pour Juninho, la mission est maintenant de séduire les fans avec des recrues clinquantes. Comme Jérémie Boga, qui a rayonné ces dernières saisons à Sassuolo ? Visiblement, c’est le dossier le plus chaud du moment à Lyon et il pourrait devenir la première recrue des Gones.