Le journaliste espagnol Francesc Aguilar révèle que le PSG est en train de préparer une offensive à destination de Leo Messi et de son père.

Leo Messi n’a jamais été aussi proche d’un départ. Furieux contre ses dirigeants qu’il tient pour responsable du marasme dans lequel se trouve les Blaugrana, l’Argentin réclame son départ. Et même après avoir rencontré le nouvel entraîneur, Ronaldo Koeman. Sa décision est prise : il ne prolongera pas et souhaite même partir cet été.

Les Qataris peaufinent leur attaque

Sur le marché des transferts, ils sont peu nombreux à pouvoir s’offrir Leo Messi. Manchester City, l’Inter Milan et… le PSG. Et d’après le journaliste espagnol, Francesc Aguilar, les Qataris sont déjà à pied d’œuvre pour mettre en place une offensive. Doha réfléchirait à un plan pour convaincre Leo Messi et également son papa, Jorge, très important dans la carrière de son fils. Reste à savoir comment Paris pourrait financer une telle opération ? Entre le transfert XXL et le salaire dingue que réclame Messi (plus de 40 millions d’euros par saison), le fairplay financier verra rouge…