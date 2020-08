Après l’échec du projet porté par Ajroudi, l’OM est de nouveau au cœur d’un intérêt étranger. Cette fois, c’est l’Arabie Saoudite qui serait dans la partie.

Tout proche de racheter Newcastle, un fond d’investissement venu d’Arabie Saoudite a eu la mauvaise surprise de voir le deal capoter. Face aux difficultés du dossier, les investisseurs ont choisi de tout arrêter. Et selon Ben Jacobs, un journaliste anglais bien informé sur le dossier Newcastle, l’OM deviendrait la nouvelle priorité des Saoudiens !

Cap sur l’OM ?

Ben Jacobs explique sur son compte Twitter que les investisseurs saoudiens ne perdent pas de vue l’idée de racheter un club et que leur regard se tourne maintenant vers la France, leur « nouvelle priorité ». Et que l’Olympique Marseille fait partie des dossiers actuellement étudiés. De quoi faire saliver plus d’un supporter phocéen…