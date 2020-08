Placardisé par Claude Puel, le gardien de l’ASSE, Stéphane Ruffier, pourrait rebondir en Ligue 1.

Le divorce est acté et consumé du côté de l’ASSE entre Claude Puel, l’entraîneur, et Stéphane Ruffier, son gardien de but. Après avoir été mis sur le banc la saison dernière, Ruffier n’entre même plus dans les plans de Puel pour l’exercice à venir. Mais un club de Ligue 1 pourrait lui offrir sa chance.

Galtier pense à Ruffier

D’après le10sport, Christophe Galtier et le LOSC songeraient à lui pour cet été : « Selon nos sources, les premières discussions autour d’une opération Ruffier à Lille auraient déjà démarré. A 33 ans, Stéphane Ruffier n’a plus qu’un an de contrat et les Verts seront clairement acteurs de son départ si une opportunité se présente… »