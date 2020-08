Le rêve de voir Neymar et Messi à nouveau réuni pourrait devenir réalité du côté du PSG. Les Qataris y songent de plus en plus.

Neymar a longtemps traîné son spleen de la Catalogne lors de ses deux premières années au PSG. Le vestiaire blaugrana et la complicité avec Leo Messi, notamment, lui manquait. Mais c’est un lointain souvenir que le Brésilien a chassé, petit à petit, pour devenir le vrai leader dont le PSG avait besoin. Et la tendance a tellement changé qu’à présent, il est question d’un tout autre destin : celui de voir Leo Messi rejoindre Neymar à Paris.

Messi veut partir, Doha se prépare

Aussi incroyable que cela puisse paraitre, Leo Messi ne veut plus rester au Barça. Il a pris sa décision et en a même fait part à son nouveau coach, Ronaldo Koeman. De son côté, Doha réfléchit donc à une opération unique, démente, historique. Elle permettrait à Messi de rejoindre Paris et de reformer le duo Messi/Neymar. Et avec Mbappé pour remplacer Suarez, le trio pourrait marcher sur l’Europe comme aucun autre avant lui !