Au poste de latéral droit, l’OM a toujours deux joueurs en tête. Des profils déjà courtisés l’été dernier.

L’OM court toujours auprès des mêmes lièvres. Suite au départ de Bouna Sarr, transféré à la surprise générale au Bayern Munich, les dirigeants phocéens ont retenu deux profils : Kenny Lala (Strasbourg) et Fabien Centonze (FC Metz). Deux joueurs toujours sur les tablettes de l’OM.

Lala en fin de contrat…

Lala et Centonze sont toujours des cibles de l’OM, pour le mercato d’hiver cette fois. Les discussions n’ont visiblement pas été rompues et il y a des chances de voir Pablo Longoria s’activer pour l’un des deux dossiers. Avec un avantage très net pour Lala, qui arrive en fin de contrat avec Strasbourg et qui ne prolongera pas. L’OM peut le récupérer pour 3 fois rien en janvier.