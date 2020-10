Dans le dossier Mbappé, le PSG pourrait opter pour une stratégie très risquée : tout tenter, jusqu’à la dernière minute, pour prolonger le Français.

Le PSG est dans une situation assez complexe vis-à-vis de Kylian Mbappé. Malgré tous les efforts pour ouvrir le sujet d’une prolongation de contrat, le Français repousse et dit être satisfait de son bail actuel, qui court jusqu’en 2022. Mais le temps passe et le risque de le voir partir dans un an est grand.

Doha prêt à tout tenter

Stratégiquement, le PSG pourrait s’engager dans un terrain des plus risqués. A savoir de tout tenter, jusqu’à la dernière minute, pour prolonger Kylian Mbappé. Tout tenter cette saison, l’été prochain et même jusqu’à 2022. Cela veut dire refuser toute idée de transfert en 2021 et prendre le risque de le voir partir libre un an plus tard ? Les Qataris semblent prêts à prendre ce risque, certains de pouvoir le convaincre de rester.