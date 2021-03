Si Frank McCourt a réaffirmé vouloir conserver l’OM, personne n’est dupe sur sa réelle motivation. Explication.

Frank McCourt est venu éteindre l’incendie allumé par son ancien président et homme de confiance, Jacques-Henri Eyraud. Le milliardaire américain, propriétaire de l’OM depuis 2016, en a profité pour réaffirmer son désir de ne pas vendre le club et même de le confier à ses enfants, sur plusieurs générations. Du pipeau ?

McCourt veut vendre mais pas à n’importe quel prix

Il est permis de s’interroger sur la véracité des propos de Frank McCourt. D’abord parce qu’il a tenu exactement les mêmes propos sur les Dodgers, quand il en était le propriétaire. Il avait livré le même discours sur son envie de voir la franchise américaine rester dans sa vie, etc, etc… Et puis parce qu’il s’agit d’un homme d’affaire. McCourt sait que ce n’est pas le bon moment pour vendre l’OM. La crise liée au Covid-19 et les performances catastrophiques n’aident pas. Dans un an, tout sera différent. Jorge Sampaoli aurait certainement redonné une âme à cette équipe, les revenus du club seront de nouveau au vert. Car McCourt n’est pas venu à Marseille pour perdre de l’argent. Après avoir racheté le club 50 M€ puis investi 200 M$, il veut sortir gagnant de cet investissement. Dès que possible…