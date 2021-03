Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2022, Karim Benzema ne fera pas ses valises cet été.

L’avenir de Karim Benzema est une nouvelle fois un sujet de préoccupation au Real Madrid. A un an de la fin de son contrat, le Français ne s’est toujours pas positionné. Et les rumeurs d’un retour à Lyon grandissent encore une fois.

Benzema ne bougera pas

Homme de confiance de Zidane, Benzema prend son temps pour se décider. Heureux à Madrid, il a marqué l’histoire du club et continue d’inscrire encore plus son nom dans le livre madrilène. A 34 ans, il ne semble pas inquiet. Performant, il a les faveurs de Zidane qui ne veut pas s’en séparer. Si un retour à Lyon est possible, ça ne sera pas pour cet été.