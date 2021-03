Si le PSG a laissé partir quelques talents ces dernières années, le club pourrait en récolter quelques fruits l’été prochain.

Dans la pépinière de talents issus de la formation parisienne, ils sont rares à s’être imposés en équipe première. Aréola, Kimpembe, Rabiot, Dagba ou encore Nkunku ont eu cette chance. Pour les autres, il a fallu partir pour trouver du temps de jeu et essayer de percer. Mais à chaque fois, le PSG a pris soin de mettre un pourcentage à la revente…

Des rentrées en prévision

Le plus gros coup que Paris pourra réaliser concerne Jonathan Ikoné. Le PSG touchera 45% du prochain transfert du Lillois, qui pourrait quitter le Nord cet été contre un chèque supérieur à 30 millions d’euros. Même chose pour Odsonne Edouard, qui cartonne au Celtic Glasgow. Son transfert vers la Premier League sent bon et le PSG touchera 40% sur l’opération totale. Bordeaux, Yacine Adli réalise une belle saison, Paris a encore 40% sur son prochain transfert.