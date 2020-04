Leonardo semble mal embarqué dans son projet de faire signer des joueurs libres au PSG.

Après avoir recruté malin l’été dernier, Leonardo souhaitait remettre le couvert pour la saison prochaine. Le Brésilien a ainsi identifié plusieurs profils de joueurs libres de tout contrat et doté d’une belle expérience. Des joueurs comme Dries Mertens (Naples) ou encore Willian (Chelsea) sont ainsi chassés par le PSG.

Mertens reste à Naples

Mais Leonardo est à la peine. Dans le dossier Mertens, le Belge est sur le point de rempiler avec Naples. Pour Willian, la concurrence est rude et le Brésilien discute avec beaucoup de clubs. Si lui est certain de quitter Chelsea, il pourrait privilégier l’Angleterre et Londres. Arsenal et Tottenham sont sur le coup…