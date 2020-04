Après les grosses dépenses pour Dembele, Coutinho et Griezmann, le FC Barcelone va de nouveau sortir le chéquier.

Aucun autre club n’a enregistré autant de transfert à plus de 100 millions d’euros que le FC Barcelone. Avec Ousmane Dembele (125 millions d’euros), Philippe Coutinho (160 millions d’euros) et Antoine Griezmann (120 millions d’euros), le Barça a fait tomber trois fois la barre des 100 millions d’euros. Et une quatrième se prépare.

111 millions pour Lautaro Martinez

La prochaine fois, ce sera pour Neymar ? A priori, non. Mais pour Lautaro Martinez ! L’Argentin dispose d’une clause libératoire et l’Inter Milan n’a pas l’intention de négocier son prix à la baisse. Ce sera 111 millions d’euros ou rien. Le Barça va donc une nouvelle fois faire sauter la banque…