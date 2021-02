De nombreux joueurs de grand talent seront libres de tout contrat en juin et le PSG reste attentif.

Rarement autant de joueurs de très haut niveau auront été libres de tout contrat en même temps. L’été prochain pourrait être la foire des joueurs de haut niveau sans contrat et le PSG est forcément positionné pour certains d’entre eux afin de se renforcer. On pense notamment à Leo Messi qui est la priorité.

De grands talents libres

Mais l’Argentin n’est pas le seul qui n’aura plus de contrat. Son. Compatriote de Manchester City, Sergio Agüero est dans la même situation et serait lui aussi dans le viseur de Leonardo. David Alaba fait saliver les plus grands clubs, tout comme Sergio Ramos, lui aussi libre dans quelques mois. On peut également penser à un joueur comme Depay qui brille en Ligue 1…