Pisté par Leonardo, Gianluigi Donnarumma se rapproche inexorablement du PSG. Le Milan AC se prépare à son départ…

Fan inconditionnel de Gianluigi Donnarumma, Leonardo est obsédé par son transfert au PSG. Depuis un an, le Brésilien maintien le contact avec le joueur et son représentant, l’incontournable Mino Raiola, afin de préparer sa venue à Paris. Et cette fois, ça sent très bon…

Milan prépare la suite

Du côté du Milan AC, on se prépare déjà à perdre Donnarumma, dont le contrat expire en juin 2021 (transfert certain cet été au risque d’un départ libre dans un an). Les noms de Meret (Naples) et Musso (Udinese) circulent déjà pour succéder à Donnarumma. Clairement, Paris est en position de force pour le récupérer et n’a plus qu’à faire une offre.