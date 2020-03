Un prix revu à la baisse, un joueur qui veut plus que jamais venir et Leo Messi qui pousse à fond : le FC Barcelone n’a aucune excuse pour finaliser le retour de Neymar.

Le FC Barcelone a tout tenté pour faire venir Neymar l’été dernier. Mais les dirigeants barcelonais ont été confrontés à une réalité économique implacable. Incapable d’aligner les 200 millions d’euros réclamés pour un transfert, ils ont fini par laisser passer le train.

Neymar est moins cher

Un an plus tard, le transfert de Neymar est toujours sur la table. Mais les conditions sont différentes. Le Brésilien n’a plus que deux ans de contrat et son prix serait désormais de 150 millions d’euros. Les Catalans ont eu des mois pour se préparer et n’auront donc aucune excuse cet été lorsqu’il faudra boucler le deal. Encore plus avec un Leo Messi toujours aussi motivé à l’idée de faire revenir son ami.