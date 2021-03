Si le PSG souhaite pouvoir conserver Moïse Kean, ce sera sans compter sur Everton, qui se montre très, très gourmand.

Prêté à Paris pour la saison 2020-2021, Moïse Kean a parfaitement réussi son intégration. Et après de très bonnes performances sur la première partie de saison, l’Italien a signé un récital en Ligue des Champions, dans le sillage de Mbappé et Verratti. Un garçon qui a convaincu les dirigeants parisiens.

Trop cher pour Paris

Mais si le PSG souhaite le conserver, il faudra contourner un obstacle : Everton. Le club de Carlo Ancelotti a accepté de prêter son attaquant pour tenter de le relancer mais n’a aucunement l’intention de le brader. Pour Kean, Everton veut discuter à partir de 60/70 millions d’euros. Trop cher pour Paris qui doit compter ses sous. Prolonger Neymar et Mbappé coûte de l’argent, le budget sera limité cet été. Et Pochettino veut d’abord renforcer son secteur défensif et son milieu de terrain.