Dans le cadre des possibles discussions entre Paris et Madrid cet été, les Madrilènes seraient tentés d’inclure un joueur dans la transaction.

La réponse de Kylian Mbappé est attendue pour ce mois de mars. Le champion du monde doit dire à ses dirigeants ce qu’il compte faire pour son avenir : prolonger ou partir. Leonardo attend de pied ferme sa réponse. Mais pendant ce temps, du côté de l’Espagne, on se prépare au scénario d’un départ…

Hazard dans la balance ?

Au Real Madrid, on envisage en effet une venue de Kylian Mbappé. Zinedine Zidane pousse fort pour sa venue. Et maintenant que le coach français a été conforté dans ses fonctions pour 2021-2022, le dossier Mbappé devient prioritaire. Pour convaincre le PSG, le Real Madrid serait prêt à inclure un certain Eden Hazard dans la transaction. Paris a plusieurs fois tenté de recruter Hazard, sans succès. Acheté par le Real Madrid pour 115 millions d’euros il y a deux ans, le Belge déçoit. Pour baisser le prix de Mbappé, la présense de Hazard dans le deal permettrait de réduire de 80 à 100 millions d’euros le deal.