S’il n’a pas encore officialisé son départ, Leo Messi a de très grandes chances de quitter le FC Barcelone dans quelques mois.

Leo Messi avait une opportunité unique de faire taire les rumeurs et de sceller son avenir. Une interview diffusée le dimanche 27 décembre, attendue par tous les fans. Mais l’Argentin n’a livré aucun message rassurant pour le Barça. Bien au contraire…

Messi veut partir

S’il ne dit rien, c’est tout simplement par respect pour le club et l’équipe qui a une saison à terminer. Leo Messi ne peut pas dire aujourd’hui qu’il va quitter le Barça en juin. Mais entre les lignes, il ouvre en grand les portes pour partir. Reste à savoir si Manchester City, où Guardiola a prolongé, ou le PSG, où Neymar l’attend les bras ouverts, fera la différence. Dégouté par la gestion catastrophique d’un club qui ne retrouvera plus son lustre d’antan, en tout cas à court terme, Leo Messi préfère partir et tenter une dernière aventure en Europe. Un défi relevé par son grand ennemi, Cristiano Ronaldo.