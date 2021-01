Patron du recrutement parisien, Leonardo n’est pas l’homme qui a fait venir Mauricio Pochettino au PSG. Un risque pour le projet ?

Depuis qu’il est revenu au PSG, Leonardo souhaite installer un entraîneur de son choix. L’entente avec Thomas Tuchel n’était pas bonne et il a réussi à obtenir sa tête avant Noël. Un choix fort de la part du PSG. Mais étonnamment, ce n’est pas Leonardo qui a décidé de son successeur…

Doha a décidé

Pour Leonardo, le choix n°1 s’appelait Massimiliano Allegri. Libre de tout contrat, l’Italien était le candidat parfait. Mais Doha a fait un autre choix. Séduits par le profil de Pochettino, un entraîneur prometteur et rigoureux, les dirigeants qataris ont dit banco à l’Argentin. Un choix risqué, quand on connait l’influence de Leonardo sur le club. Il va falloir s’entendre sur le mercato et le recrutement. Pas simple…