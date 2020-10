En fin de contrat du côté de l’OM, Florian Thauvin pourrait faire faux bond aux Marseillais et rejoindre la Serie A…

Champion du Monde, Florian Thauvin est l’un des meilleurs marseillais du moment. Locomotive d’André Villas-Boas, l’international français a la particularité d’être en fin de contrat (juin 2021). Et l’OM n’a pas encore réussi à verrouiller sa situation.

Le Milan AC à fond !

Selon Le 10 Sport, un club est en prêt de faire le nécessaire pour un gros coup avec Florian Thauvin. Il s’agit du Milan AC, qui le suit depuis plus d’un an. Les Milanais feraient le forcing pour qu’il ne prolonge pas et qu’il signe donc libre dans quelques mois.