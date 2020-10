Longtemps considéré comme l’un des plus gros potentiels de la planète foot, Neymar voit aujourd’hui la nouvelle génération prendre les commandes.

Le temps passe pour Neymar. L’éternel prodige a désormais 28 ans et s’il est toujours considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète, sa carrière file à vive allure. Le Brésilien voit de plus en plus de jeunes talents prendre la relève, à commencer par Kylian Mbappé (21 ans).

Trop cher pour son âge

Avec un salaire XXL (30 millions d’euros net par saison) et un transfert tout aussi imposant, Neymar voit ses chances de trouver un nouveau challenge se réduire. Sur le marché, plus personne n’est en capacité de s’offrir un tel investissement. Paris peut dormir tranquille…