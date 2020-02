Cité parmi les candidats à un départ pour l’été 2020, Florian Thauvin pourrait poursuivre son aventure à l’OM.

Si l’OM a besoin de vendre cet été, Florian Thauvin est un candidat naturel au départ. Son niveau de jeu exceptionnel depuis deux ans attire les convoitises et le Français a une revanche à prendre sur l’étranger après son expérience manquée en Angleterre. Mais la situation de Thauvin a changé.

La Ligue des Champions change tout

S’il devrait reprendre courant mars, Florian Thauvin se dirige vers une saison presque blanche. Quitter l’OM par cette petite porte n’est clairement pas dans ses plans. De plus, les chances de qualification pour la Ligue des Champions sont très grandes et la perspective de la jouer, avec l’OM, pourrait le séduire au plus haut point. Attaché à l’OM, Thauvin pourrait ainsi rester encore une saison et faire grandir son histoire d’amour phocéenne. Tout le peuple marseillais le souhaite.