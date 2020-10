Durant le dernier mercato, Leonardo et Tuchel en ont profité pour s’opposer sur bien des sujets…

Comme aurait pu le dire Thierry Roland, en voilà deux qui ne partiront pas en vacances ensemble… Thomas Tuchel et Leonardo sont en effet comme chien et chat. L’entraîneur du PSG et son responsable du recrutement ont des idées bien différentes sur l’organisation, la gestion et le recrutement du PSG.

Cet été, ça a chauffé

L’illustration de leurs nombreux désaccords, c’est le dernier mercato estival. Thomas Tuchel voulait Pierre-Emerick Aubameyang, Sami Khedira et conserver Thiago Silva, Leonardo lui a signé Mauro Icardi (transfert définitif), Danilo et a laissé partir Thiago Silva… Aucune harmonie entre les deux hommes, dont la collaboration est plus que jamais fragile. Mais jusqu’à quand ?