Proche d’un départ l’été dernier, Leo Messi est plus proche d’une prolongation. Et le retour de Joan Laporta en tant que président y est pour quelque chose.

Si la rumeur Neymar persiste en Catalogne, le vrai dossier de cet été, c’est la prolongation de Lionel Messi. Après son départ avorté l’an dernier, la Pulga est désormais plus proche de rester que de partir. En fin de contrat cet été, le sextuple ballon d’or voit d’un très bon œil le retour de Joan Laporta à la présidence du club catalan. Car s’il souhaitait quitter le navire l’été dernier, c’était en grande partie à cause des divergences entre lui et Josep Bartomeu, l’ex-président. Les supporters barcelonais peuvent dormir sereinement, l’enfant prodige est bien parti pour rester.

Un accord financier déjà trouvé ?

Car les rumeurs Paris et City semblent tomber à l’eau. Un transfert semble plus compliqué que jamais. Et si un club veut le faire venir, il devra sortir son chéquier pour la prime à la signature. Une fois la saison terminée, les négociations débuteront entre le clan Messi et les dirigeants catalans. En Argentine, la chaîne ESPN a déjà annoncé qu’un accord financier avait été trouvé. Ce n’est qu’une question de temps !