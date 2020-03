Le LOSC aurait coché le nom du latéral gauche de Reims, Hassane Kamara, pour l’été prochain.

Sa progression est évidente du côté de Reims où il devient l’un des meilleurs latéral gauche de Ligue 1. A 25 ans, Hassane Kamara voit de plus en plus de clubs se pencher sur sa situation et notamment parce qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat (juin 2021).

Un coup à faire

Selon nos informations, parmi les clubs français intéressés par Hassane Kamara, on retrouve le LOSC. Si Bradaric donne satisfaction sur son côté gauche, il manque une vraie concurrence à ce poste où Reinildo a montré quelques signes de faiblesse. Le recrutement de Kamara, à « petit prix », est un vrai coup à faire. Estimé à 3,5 millions d’euros par Transfertmarkt, Kamara pourrait partir contre un chèque de 5 millions d’euros cet été dans la mesure où Reims doit le vendre (au risque de le voir partir libre dans un an).