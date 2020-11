Interrogé par Le Phocéen, Pablo Longoria a tenu des propos assez inquiétants, notamment en ce qui concerne l’avenir des joueurs en fin de contrat.

Aux commandes de la stratégie sportive de l’OM, Pablo Longoria a la lourde tâche de devoir régler les avenirs des joueurs en fin de contrat. Logiquement, Le Phocéen a donc interrogé l’Espagnol au cours d’une interview accordée au média marseillais. Mais ses réponses n’ont rien de rassurant…

Aucune pression, vraiment ?

« Amavi et Thauvin ? Je n’ai aucune deadline, explique Pablo Longoria au Phocéen. Mon rôle c’est de convaincre des personnes de partager un projet et, mettre une deadline ou une pression à un joueur dans sa dernière année, est contreproductif. Concernant les joueurs en fin de contrat, nous avons commencé à parler. On va voir ce qu’il va se passer ». A un mois et demi d’un mois de janvier au cours duquel les joueurs en fin de contrat peuvent s’engager librement dans un club pour l’été prochain, ne pas avoir la pression, c’est inquiétant…