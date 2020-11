Le PSG dispose d’une situation plus que favorable pour faire signer l’un de ses 4 fantastiques. Explication.

Leonardo a démarré une grande campagne de renouvellement de contrat. Et si les priorités s’appellent Neymar et Mbappé, le Brésilien ne perd pas de vue des signatures importantes pour l’avenir du PSG. Juan Bernat et Angel Di Maria font notamment partie des objectifs du club, eux dont le bail s’arrête en juin 2021.

Feu vert pour Di Maria

Et pour Angel Di Maria, le PSG dispose d’un véritable boulevard. En effet, d’après les informations de Téléfoot La Chaîne et de son journaliste, Simone Rovera, Paris a le champ libre pour l’Argentin. Aucun club ne lui proposera quoi que ce soit car tous savent qu’il veut terminer sa carrière européenne à Paris. Aussi, sûrement, parce qu’il dispose d’un salaire XXL que seul le PSG peut offrir pour un joueur de son âge (32 ans).