Difficile de démêler le vrai du faux au sujet de Sergio Ramos, mais le plus logique serait que Paris ne fasse rien.

Les rumeurs sont de plus en plus fortes au sujet de Sergio Ramos. La presse espagnole affirme que Paris lui a bien fait une offre de contrat aux alentours de 20 millions d’euros par an alors que la presse française affirme le contraire. Où est la vérité dans ce transfert ?

Peu crédible

Le plus logique serait bien que Paris n’ait rien proposé au défenseur espagnol. Le club parisien est engagé dans une politique de rigueur notamment au niveau de sa masse salariale et on voit mal Leonardo offrir au défenseur un salaire de 20 millions d’euros alors qu’l aura 35 ans dans quelques mois.