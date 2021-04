Pour Arkadiusz Milik, les choses sont claires. Pour rester à l’OM, il faut une qualification européenne et un marché très calme pour lui.

Prêté à l’OM, Milik a montré en peu de matchs qu’il avait de solides qualités pour être le buteur dont Marseille a besoin. Plus incisif qu’un Benedetto, bien plus talentueux qu’un Germina, le Polonais est l’homme parfait pour l’attaque phocéenne.

Milik veut l’Europe

Pour rester, l’OM va devoir jouer serrer. D’abord, il faut une qualification européenne afin de séduire Milik. A 27 ans, le Polonais ne peut plus se permettre une saison sans coupe d’Europe. De plus, il faudra que le marché soit calme et qu’aucun challenge alléchant ne lui soit proposé. Si la Juventus débarque, l’OM ne fera pas le poids. Mais il y a peu de chance que la Juve vienne pour Milik, malgré les rumeurs.