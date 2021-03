Le nom de Luis Campos revient avec insistance du côté de l’OM, un club qui le fait rêver.

Le dénicheur de talents qui a porté l’AS Monaco puis le LOSC aux sommets lorgne sur l’OM… Mais pour Luis Campos, une arrivée sur la Canebière n’est malheureusement pas d’actualité.

Longoria, le patron

Aux commandes de l’OM, il y a Pablo Longoria. Et il ne peut y avoir qu’un seul patron dans la cité phocéenne. Et même si le poste de responsable du recrutement pourrait être confié à un homme, laissant pleinement Longoria dans son poste de président, ce n’est pas d’actualité. Et ça ne sera pas Luis Campos. Deux coqs dans une même basse-cour, ça ne fait jamais bon ménage.