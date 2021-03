En phase finale des discussions pour sa prolongation de contrat, Neymar dispose d’un calendrier parfait pour lui. Explication.

Paris et Neymar sont entrés dans le money time de leurs discussions. Le Brésilien est à quelques encablures de prolonger son contrat avec le PSG. Et le timing semble parfait pour lui. En effet, du côté de la Catalogne, une élection va rendre son verdict…

Demi-tour encore possible ?

Le 7 mars, le FC Barcelone va élire son nouveau président. Un verdict attendu par les fans du club mais également par des stars comme Leo Messi et… Neymar. En fonction du président, le Brésilien pourrait en effet envisager un possible retour. Si Joan Laporta est élu, Messi restera et Neymar sera son objectif prioritaire. Neymar le sait. Et s’il n’a toujours pas prolongé avec Paris, il n’est pas impossible qu’il fasse tourner la montre pour attendre de savoir qui sera le prochain président du Barça…