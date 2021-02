Aux commandes des discussions pour prolonger Florian Thauvin, Pablo Longoria est le personnage central du dossier. Mais peut-il encore inverser la tendance ?

Après deux ans d’inefficacité dans l’ère Zubizarreta, le dossier Thauvin est aujourd’hui entre les mains de Pablo Longoria. Et visiblement, le nouvel homme fort de l’OM a plus avancé en quelques mois que son prédécesseur. Mais ne part-il pas de trop loin ?

Trop tard pour Thauvin ?

Lassé d’attendre une proposition qui est arrivée beaucoup trop tard, et loin de ses attentes, Florian Thauvin a-t-il sa décision ? Pas complètement. Et Pablo Longoria tente justement de profiter de cet infime espoir pour retourner la situation à son avantage. S’il y parvient, ce sera un miracle pour l’OM. Un de plus après les départs de Strootman, Mitroglou et Radonjic…