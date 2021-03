Après la venue de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria se lance dans une course contre la montre pour prolonger des joueurs en fin de contrat.

Après une semaine d’isolement, Jorge Sampaoli va enfin diriger son premier entraînement à l’OM. Ce sera ce lundi, pour préparer le match en retard contre Rennes, qui a lieu ce mercredi. Un dossier rondement mené par Pablo Longoria, le nouveau président du club. Mais il lui reste encore beaucoup de travail.

Des joueurs à prolonger

Dans l’effectif, plusieurs joueurs sont en fin de contrat. Et si l’OM en laissera partir un grand nombre, pas question de laisser filer des garçons comme Jordan Amavi ou Florian Thauvin. Pablo Longoria est à pied d’œuvre pour les prolonger. Et selon le10sport, ça sent bon pour Amavi. Un contrat de 3 ans serait sur le point d’être signé entre l’OM et son défenseur ! Prochaine étape, plus compliquée : Florian Thauvin !