Beaucoup plus mature, Neymar souhaite agrandir sa famille avec l’arrivée d’un nouvel enfant.

L’interview accordée à l’émission « Sept à huit », sur TF1, a permis de voir un Neymar heureux et apaisé. Comme rarement le Brésilien n’a affiché de tel visage. Celui de la maturé, assurément. Au point de voir sa vie privée bouleversée par un heureux événement.

« J’aimerai avoir d’autres enfants »

Après avoir été papa très jeune (19 ans), Neymar n’est plus avec la maman de son garçon, aujourd’hui âgé de 10 ans (David Lucas). Mais son envie de fonder une famille est bien là : « J’aimerais avoir d’autres enfants, donner des frères et des soeurs à Davi ». Un grand bouleversement de sa vie qu’il souhaite voir naître à Paris, une ville dans laquelle il se sent bien et dans laquelle il espère poursuivre sa carrière.