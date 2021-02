S’il resigne au PSG, Neymar pourrait parapher un nouveau contrat XXL. Qui lui permettrait de terminer sa carrière en Europe, sous le maillot parisien ?

A 29 ans, le temps défile à une vitesse folle pour Neymar. De son statut de grand espoir du football mondial, le Brésilien a endossé le costume de leader du projet parisien lorsqu’il a rejoint l’écurie qatarie, en 2017. S’il n’a pas encore soulevé de Ballon d’Or, il continue d’en faire le rêve.

Rester à Paris, longtemps ?

Et cette fin de carrière, Neymar l’imagine de plus en plus au PSG. Sa prolongation de contrat est dans les tuyaux et les quatre années qu’il va rajouter à son bail actuel vont lui permettre d’arriver dans la fleur de l’âge à Paris. A 33 ans, Ney voudra certainement s’offrir un dernier tour d’honneur au Brésil, pour dire adieu à ceux qui l’ont vu naître il y a 15 ans. Finir sa carrière européenne à Paris, pour devenir l’une des plus grandes légendes du club, peut aussi le séduire. Surtout s’il y a une Ligue des Champions dans ses valises au moment de partir…