Les prêts de plusieurs joueurs s’avèrent concluant pour le PSG, qui se tourne désormais vers les options d’achat pour les conserver.

Comme pour Mauro Icardi, le PSG s’est tourné vers plusieurs joueurs en prêt avec option d’achat cette saison. C’est le cas de Moise Kean et Alessandro Florenzi, respectivement attaquant et latéral droit du PSG. Deux bonnes pioches pour Leonardo.

Paris veut les garder

Après une première partie de saison très réussie, Kean et Florenzi font partie des priorités du PSG. Leonardo a en effet entamé les premières discussions avec Everton et l’AS Rome pour envisager la levée des options d’achats. 30 millions d’euros pour Kean (en négociation) et 8 millions d’euros pour Florenzi.