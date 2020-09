Après avoir demandé son départ, Leo Messi va faire l’objet de négociation entre le FC Barcelone et Manchester City.

On entre dans le vif du sujet. Après le temps des rumeurs, c’est aujourd’hui celui des négociations. Leo Messi veut officiellement quitter le Barça et pour cela, il va falloir discuter de son transfert. Manchester City est d’accord pour s’asseoir autour d’une table.

Un gros montant et des joueurs ?

Pour cela, les deux clubs vont prochainement s’entretenir et évoquer toutes les solutions possibles. Même si le Barça ne veut pas voir Messi partir, l’Argentin est catégorique et ne veut plus rester. Manchester City pourrait proposer une grosse somme d’argent et des joueurs pour faire baisser la note. Pas sûr que Barcelone accepte…