Après plusieurs signatures dantesques, le PSG n’a pas terminé. Leonardo prépare un super coup au milieu du terrain.

Contrairement à ses habitudes, le PSG n’a pas attendu le cœur du mercato pour recruter. Dès l’entame, Leonardo a signé Wijnaldum, Hakimi et Sergio Ramos, en attendant Donnarumma. Un mercato de folie, qui n’est pas terminé !

Pogba pour terminer ?

En effet, le PSG a encore faim. Et Leonardo s’active en coulisses pour une dernière recrue de taille. Il s’agit d’un milieu de terrain. Et les noms font saliver… En priorité, Paris veut faire Paul Pogba. Et le Français serait chaud pour venir. Reste à convaincre Manchester United. En plan B, Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Eduardo Camavinga (Rennes) ou encore Houssem Aouar (Lyon)..