Dans une campagne de Ligue des Champions très compliquée, André Villas-Boas doit sauver l’honneur de l’OM, mercredi, face à Porto.

En devenant l’équipe avec la plus longue série sans victoire en Ligue des Champions (12 rencontres), l’OM n’a clairement pas marqué de point sur la scène européenne. Un nouveau parcours douloureux dans la reine des compétitions, mais tout n’est pas encore perdu pour la bande à Thauvin.

Victoire impérative !

Ce mercredi, face à Porto, l’OM joue gros. Son honneur, d’abord. Mais pour le coach Villas-Boas, il y aura une partie de son avenir qui pourrait être en jeu. Si son équipe réagit et sort la tête de l’eau, il prouvera à tous qu’il est en mesure de faire bien plus que jouer le haut de tableau en Ligue 1. Et avec un contrat qui s’arrête en juin 2021, AVB sait qu’il peut s’ouvrir les portes d’un futur à Marseille avec quelques victoires importantes cette saison. Celle contre Porto en fait clairement partie.