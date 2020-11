Très présent sur les réseaux sociaux, Neymar vient de quitter l’application TikTok pour rejoindre un petit nouveau du web.

Avec 8 millions de fans sur TikTok, Neymar faisait partie des sportifs les plus suivis de ce réseau social très prisé des jeunes et autres adolescents. Mais le Brésilien vient de faire ses adieux et quitte TikTok. La raison ? Elle est purement commerciale.

Neymar devient l’égérie de Triller

Neymar n’est pas fâché avec TikTok, il a simplement signé un contrat avec un autre réseau social qui souhaite concurrencer le secteur. L’attaquant du PSG en effet la nouvelle égérie de Triller, un espace de création de contenu lancé en juillet dernier.